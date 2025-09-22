بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثالثة من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات الأردنية

دقيقة واحدة ago
منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثالثة من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع أكاديمية Cyber Shield التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) النسخة الثالثة من برنامج “تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني”، بمشاركة 83 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات الأردنية، لتواصل من خلاله تنفيذ هذا البرنامج الريادي وتعزيز خبرات الطلبة في واحد من أهم مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة من البرنامج هذا العام في كل من الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك، كما كانت قد أطلقت البرنامج بداية العام الحالي في مقر الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بمجمع العقبة الوطني للتدريب المهني وخصّصته لطلّاب العقبة، فيما ستواصل تنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة في جامعة مؤتة، والجامعة الهاشمية، وفرع منصّة زين للإبداع (ZINC) في محافظة العقبة – ساحة الثورة العربية الكبرى، ولاحقاً في فرعها المتواجد في مديرية الأمن العام، ليغطي البرنامج شريحة أوسع من طلبة الجامعات والتخصصات التقنية ذات العلاقة.
ويقدّم البرنامج تدريباً مكثفاً يجمع بين الجانب النظري والعملي بواقع 100 ساعة تدريبية، يشمل موضوعات متعددة منها؛ أمن الشبكات، ونظام تشغيل لينكس، والأمن السيبراني الأساسي والمتقدم، والاختراق الأخلاقي، وتحقيقات الأدلة الرقمية، تحت إشراف مدربين وخبراء من أكاديمية Cyber Shield التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير، فيما يحصل المشاركون في ختام البرنامج على شهادة معتمدة من الأكاديمية.
ويأتي إطلاق وتنفيذ النسخة الثالثة من البرنامج ضمن التزام منصّة زين للإبداع (ZINC) المتواصل بدعم الشباب الأردني، وصقل مهاراتهم في المجالات الرقمية الحديثة، وإعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني في المملكة، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:36

61 شهيدًا و 220 مصابا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

15:22

اعدام ثلاثة اشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال في غزة

14:44

وزير الصناعة والتجارة: الاقتصاد الأردني يسير بقوة رغم التحديات

14:41

رفع علم فلسطين فوق مبنى سفارتها في لندن

14:30

الأميرة غيداء طلال : رحم الله شهداء بنت جبيل في جنوب لبنان

14:18

الأردنيات يضيقن فجوة رواتبهن مع الرجال

14:12

أورنج الأردن تعلن عن عروض (حماة الوطن ماكس) المميزة والحصرية

14:08

علم فلسطين يزين مباراة برشلونة وخيتافي في الليغا

14:02

إيطاليا تتوقف لأجل غزة: إضراب عام يشل البلاد

13:59

الأمن : ضبط 14 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 8 قضايا نوعية

13:52

إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة في موقع مشروع واحة آيلة

13:48

انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل طريق معان-المدورة

وفيات
وفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميت