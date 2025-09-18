بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

إيقاف برنامج جيمي كيميل بسبب تعليق على اغتيال كيرك

54 ثانية ago
إيقاف برنامج جيمي كيميل بسبب تعليق على اغتيال كيرك

وطنا اليوم:أعلنت شبكة “إيه بي سي” التلفزيونية الأميركية، الأربعاء، إيقاف بث برنامج المذيع الشهير جيمي كيميل بعدما أثار الكوميدي المعروف غضباً عارماً في صفوف المحافظين بسبب اتهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر تشارلي كيرك.
وقال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية لـ”فرانس برس” إن برنامج “جيمي كيميل لايف سيتم إيقافه إلى أجل غير مسمى”. ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأميركي أن البرنامج سيتم استبداله أو إزالته من جدول العرض.

“بشرى لأميركا”
بدوره، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن إيقاف برنامج جيمي كيميل “بشرى عظيمة لأميركا”، مضيفاً “تهانينا لقناة ABC أخيراً على امتلاكها الشجاعة للقيام بما كان يجب فعله”، ووصف كيميل بأنه لا يملك أي موهبة.
وكان كيميل تحدث مساء الاثنين في افتتاحية برنامجه المسائي عن عملية الاغتيال، وقال “لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدني، مع بذل جماعة ماغا محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأي شيء سوى بأنه واحد منهم، وبذلهم كل ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة”.
وماغا هو الاسم المختصر لـ”فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً”، وهي الحركة التي أطلقها ترامب في ولايته الأولى.

رصاصة واحدة
وكيرك الذي كان حليفاً وثيقاً للرئيس دونالد ترامب اغتيل الأسبوع الماضي خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا أمام الملأ.
وقالت السلطات إن تايلر روبنسون (22 عاماً) أطلق من سطح مبنى مجاور رصاصة واحدة أصابت كيرك في عنقه. وأُلقي القبض على المشتبه به، الاثنين، ووُجّهت إليه رسمياً تهمة القتل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:57

على عتبات مئوية ثانية…أية تحديات تجبه “الجماعة”؟!

10:54

الكبار يموتون والصغار ينسون

10:53

التنسيب بتعيين الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك والشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة

10:50

وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميت

10:48

سموترتيش: غزة غنيمة.. بدأت في مفاوضات اقتسامها مع واشنطن

10:32

قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا

10:29

من الدَّين إلى التنمية: إعادة التفكير في السياسة المالية الأردنية

10:21

ردود فعل غاضبة على فيديو يحرِّض على كراهية المسلمين في الهند

10:16

صورة امرأة تفارق الحياة وحيدة على مقعد حديقة بحلب تهز منصات التواصل

10:09

الشرع يلمح لاتفاق قريب مع إسرائيل ولقاء يجمع الشيباني وديرمر

10:03

دعوات لفرض حظر أوروبي على منتخب إسرائيل لكرة القدم ولاعبيها

09:59

مسودة نظام تحظر الدعاية الانتخابية في عمّان إلا عبر الوسائل المرخصة

وفيات
وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025