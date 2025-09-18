إيقاف برنامج جيمي كيميل بسبب تعليق على اغتيال كيرك

وطنا اليوم:أعلنت شبكة “إيه بي سي” التلفزيونية الأميركية، الأربعاء، إيقاف بث برنامج المذيع الشهير جيمي كيميل بعدما أثار الكوميدي المعروف غضباً عارماً في صفوف المحافظين بسبب اتهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر تشارلي كيرك.

وقال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية لـ”فرانس برس” إن برنامج “جيمي كيميل لايف سيتم إيقافه إلى أجل غير مسمى”. ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأميركي أن البرنامج سيتم استبداله أو إزالته من جدول العرض.

“بشرى لأميركا”

بدوره، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن إيقاف برنامج جيمي كيميل “بشرى عظيمة لأميركا”، مضيفاً “تهانينا لقناة ABC أخيراً على امتلاكها الشجاعة للقيام بما كان يجب فعله”، ووصف كيميل بأنه لا يملك أي موهبة.

وكان كيميل تحدث مساء الاثنين في افتتاحية برنامجه المسائي عن عملية الاغتيال، وقال “لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدني، مع بذل جماعة ماغا محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأي شيء سوى بأنه واحد منهم، وبذلهم كل ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة”.

وماغا هو الاسم المختصر لـ”فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً”، وهي الحركة التي أطلقها ترامب في ولايته الأولى.

رصاصة واحدة

وكيرك الذي كان حليفاً وثيقاً للرئيس دونالد ترامب اغتيل الأسبوع الماضي خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا أمام الملأ.

وقالت السلطات إن تايلر روبنسون (22 عاماً) أطلق من سطح مبنى مجاور رصاصة واحدة أصابت كيرك في عنقه. وأُلقي القبض على المشتبه به، الاثنين، ووُجّهت إليه رسمياً تهمة القتل.