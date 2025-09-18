بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

صورة امرأة تفارق الحياة وحيدة على مقعد حديقة بحلب تهز منصات التواصل

دقيقة واحدة ago
صورة امرأة تفارق الحياة وحيدة على مقعد حديقة بحلب تهز منصات التواصل

وطنا اليوم:في مشهد مؤلم بحي بستان القصر في مدينة حلب، جلست امرأة مجهولة الهوية على مقعد خشبي في إحدى الحدائق الصغيرة، حيث فارقت الحياة بصمت ودون أن ينتبه أحد لوجودها لساعات طويلة.
بقيت جثتها شاهدة على واقع قاس، تختزل في صمتها المأساوي حكاية وطن أنهكته سنوات الحرب، حتى بات موت الإنسان بين المارة حدثا عابرا لا يثير سؤالا ولا يترك جوابا، هذه المقدمة كتبها أحد رواد العالم الافتراضي لصورة انتشرت خلال الساعات الماضية صورة صادمة للمرأة وهي جالسة بلا حراك على الكرسي، مما أثار موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا.
وعلق مدونون على الحادثة قائلين “حتى المقاعد الخشبية في الحدائق تحولت إلى شواهد صامتة على مأساة الناس”، وأضافوا “كم من الأرواح تغادر بصمت؟ وكم من القصص تنتهي بعيداً عن أعين الناس؟ لكِ الله يا سوريا، فقد صارت شوارعك وحدائقك شاهدة على ألم شعبك…”.
واقترح آخرون أن توضع هذه الصورة في مكاتب المسؤولين والرئيس والوزراء، ليعاهدوا أنفسهم على العمل من أجل ألا يموت أحد في سوريا جوعا أو بردا أو فقرا، وأن يسوسوا البلاد بالعدل كي لا يموت أحد كمدا، وكتب أحدهم “الصورة ذبحتني.. الوحدة بشعة، والفقر شنيع، والله أرحم الراحمين”.
من جانبها، نشرت صفحة “بستان القصر” توضيحاً بشأن السيدة المتوفاة، مشيرة إلى أنها كانت موظفة في مديرية التربية وتعاني من مرض نفسي، كانت تعيش مع والدها العجوز الذي توفي قبل عام، وهي مطلقة منذ فترة طويلة.
وبعد وفاة والدها، لجأت إلى أخواتها في محافظة أخرى، لكن لم يتم استقبالها هناك، فعادت إلى حلب ولم تتمكن من تلقي العلاج بسبب ظروفها المادية الصعبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:09

الشرع يلمح لاتفاق قريب مع إسرائيل ولقاء يجمع الشيباني وديرمر

10:03

دعوات لفرض حظر أوروبي على منتخب إسرائيل لكرة القدم ولاعبيها

09:59

مسودة نظام تحظر الدعاية الانتخابية في عمّان إلا عبر الوسائل المرخصة

09:54

الضمان : ارتفاع الرواتب التقاعدية إلى نحو 500 دينار في 2024

09:46

البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

09:44

الاحتلال يقصف منزلا مأهولا في البريج ويواصل تدمير مدينة غزة

09:37

اجتماع يتدارس الخيارات البديلة للتجار إثر تعطل مشروع حسبة الجورة

09:32

(500) مليون دينار اشتراكات ضائعة على الضمان سنوياً

09:31

قطيشات يهنئ احمد الخرابشه بمناسبة زفاف نجله

09:29

الأردن وقطر.. وحدة موقف وصوت أمة

09:24

تضمنت بندا مهما.. السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

09:15

التايمز : بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا