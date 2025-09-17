بنك القاهرة عمان
17 سبتمبر 2025
الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

وطنا اليوم:سجلت الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان ارتفاعا ملحوظا حتى تاريخ 16 أيلول الحالي حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للملْكية الأجنبية نحو 26.38 مليار دينار محققة نموا بنسبة 32 بالمئة منذ بداية العام.
وتظهر البيانات الصادرة أن الجنسيات العشرين الأعلى من حيث القيمة السوقية للملْكية استحوذت على ما مجموعه 10.14 مليار دينار، بزيادة تجاوزت 2.53 مليار دينار، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي.
وجاءت الجنسية الهندية في صدارة المستثمرين الأجانب من حيث القيمة السوقية للملْكية، بإجمالي بلغ نحو 1.8 مليار دينار أردني، مسجلة بذلك أعلى صافي ارتفاع منذ بداية العام، والذي بلغ 844 مليون دينار، بنسبة نمو لافتة وصلت إلى 88 بالمئة.
وتصدرت الجنسيات الخليجية القائمة من حيث الأرقام المطلقة، حيث جاءت الجنسية الكويتية في المرتبة الثانية بقيمة ملْكية بلغت 1.48 مليار دينار، تلتها السعودية بـ 1.29 مليار دينار، ثم البحرينية والإماراتية بقيم بلغت 959.8 مليون دينار و 836.6 مليون دينار على التوالي.
وسجلت الجنسية الإماراتية ثاني أعلى معدل نمو نسبي بين الجنسيات الكبرى بنسبة 66 بالمئة، بما يعادل 332 مليون دينار زيادة عن بداية العام، وهو ما يعكس اهتماما متزايدا من المستثمرين الإماراتيين بالفرص المتاحة في السوق المحلي.
ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على المنطقة العربية، بل برزت أيضا الجنسيات الآسيوية مثل الصينية والإيرانية، إضافة إلى جنسيات من مناطق الأوفشور مثل جزر كايمان وجزر العذراء البريطانية وسجلت الجنسية الصينية ملْكية بقيمة 780 مليون دينار، بنمو سنوي بلغ 26 بالمئة.
ويظهر الأداء العام تنوعا كبيرا في قاعدة المستثمرين الأجانب، ما يعد مؤشرا إيجابيا على جاذبية السوق المحلية وقدرتها على استقطاب رؤوس أموال من خلفيات جغرافية متعددة.
ويشير نمو الملْكية الأجنبية بنحو 6.38 مليار دينار منذ بداية 2025 الى الدور المتصاعد لهذه الاستثمارات في دعم السيولة وتعزيز النشاط الاقتصادي.


