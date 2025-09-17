بنك القاهرة عمان
وزير التجارة الجزائري يزور الجناح الاردني المشارك في معرض التجاره الافريقي – الجزائر 2025

17 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:اختتم يوم أمس الأول معرض التجارة الإفريقي 2025، الذي أقيم في العاصمة الجزائرية برعاية فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمشاركة أكثر من 2000 عارض من 80 دولة إفريقية
وزار الجناح الاردني معالي كمال رزيق وزير التجارة الجزائري والذي اشاد بجودة الصناعات الاردنية وكفائتها

وشاركت 14 شركة صناعية أردنية ضمن الجناح الأردني الذي نظمته شركة بيت التصدير، حيث قدّمت مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية الأردنية، التي حظيت باهتمام رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول الإفريقية.

ويُعد الأردن الدولة العربية الوحيدة من خارج الاتحاد الإفريقي المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي البارز، الأمر الذي منح الجناح الأردني ميزة استراتيجية في إبراز جودة وتنافسية الصناعة الأردنية أمام الأسواق الإفريقية.

وأكدت شركة بيت التصدير أن هذه المشاركة شكّلت محطة مهمة لتعزيز التكامل العربي – الإفريقي، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الأردن ودول القارة، بما يسهم في تعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الإفريقية.


