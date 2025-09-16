“الغذاء والدواء” و”الصحة العالمية” تعقدان جلسات فنية متخصصة باعتمادية المؤسسة من قبل المنظمة

وطنا اليوم:عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية جلسات فنية متخصصة باعتمادية المؤسسة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك والدعم الفني المتواصل الذي تقدمه المنظمة للمؤسسة لتعزيز النظام التنظيمي والرقابي الوطني للأدوية والمطاعيم.

وخلال الورشة، أكدت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات أن المؤسسة تبذل أقصى جهودها لتحقيق أهدافها في تحقيق مستوى نضج متقدم بناءً على برنامج المنظمة الخاص بتقوية الأنظمة التنظيمية والرقابية الوطنية ( WHO Benchmarking Programme)، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

وأشارت عبيدات إلى انطلاق مرحلة الاستعداد المكثف ضمن إطار جهود المؤسسة في الحصول على الاعتمادية، لافتة إلى أن الاعتمادية من شأنها تعزيز كفاءة البنية التحتية الفنية والرقابية، الأمر الذي ينعكس على تعزيز الأمن الدوائي الوطني وزيادة الصادرات الدوائية إلى الأسواق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.

وثمنت عبيدات الشراكة البناءة مع المنظمة في مراجعة العمليات ووضع الخطة التطويرية، وتحليل الفجوات، وبناء القدرات المؤسسية، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومعاييرها.

وشارك في الجلسات خبراء منظمة الصحة العالمية من المكتب العالمي والإقليمي والقطري عبر تقنيات الاتصال عن بعد، إلى جانب فريق المؤسسة المعني.