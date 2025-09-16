بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

“الغذاء والدواء” و”الصحة العالمية” تعقدان جلسات فنية متخصصة باعتمادية المؤسسة من قبل المنظمة

16 سبتمبر 2025
“الغذاء والدواء” و”الصحة العالمية” تعقدان جلسات فنية متخصصة باعتمادية المؤسسة من قبل المنظمة

وطنا اليوم:عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية جلسات فنية متخصصة باعتمادية المؤسسة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك والدعم الفني المتواصل الذي تقدمه المنظمة للمؤسسة لتعزيز النظام التنظيمي والرقابي الوطني للأدوية والمطاعيم.

وخلال الورشة، أكدت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات أن المؤسسة تبذل أقصى جهودها لتحقيق أهدافها في تحقيق مستوى نضج متقدم بناءً على برنامج المنظمة الخاص بتقوية الأنظمة التنظيمية والرقابية الوطنية ( WHO Benchmarking Programme)، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

وأشارت عبيدات إلى انطلاق مرحلة الاستعداد المكثف ضمن إطار جهود المؤسسة في الحصول على الاعتمادية، لافتة إلى أن الاعتمادية من شأنها تعزيز كفاءة البنية التحتية الفنية والرقابية، الأمر الذي ينعكس على تعزيز الأمن الدوائي الوطني وزيادة الصادرات الدوائية إلى الأسواق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.

وثمنت عبيدات الشراكة البناءة مع المنظمة في مراجعة العمليات ووضع الخطة التطويرية، وتحليل الفجوات، وبناء القدرات المؤسسية، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومعاييرها.

وشارك في الجلسات خبراء منظمة الصحة العالمية من المكتب العالمي والإقليمي والقطري عبر تقنيات الاتصال عن بعد، إلى جانب فريق المؤسسة المعني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا