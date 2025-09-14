بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

15 ثانية ago
الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.
ووفق بيان للقوات المسلحة، فإنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد المسيّرة من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:13

أتالانتا يحقق فوزه الأول بقيادة يوريتش في الدوري الإيطالي

20:04

العراق يستحصل موافقة الأردن على استرداد أموال مهربة إلى المملكة

19:53

الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة

19:50

الأمن العام يطرح أرقاما مميزة للبيع في مزاد علني وجاهي

19:43

إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة

19:38

العالم يجوع من أجل غزة

19:34

العين السابق عبدالحكيم الهندي يكتب : هذا هو الأردن الذي لم ولن يتغير

19:31

نصر المجالي ينتقد جواد العناني: “فضيحة معرفية حول سايكس – بيكو”

19:27

البورصة تتألق.. والفوسفات تتقدم

19:26

زين ترعى النهائي المحلي لبطولة “ريد بُل بادل داش” المؤهل لإسبانيا

18:56

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشائر بني خالد والسردية

16:48

الهيئة الخيرية الهاشمية تسلم الصحة الفلسطينية شحنة أدوية من الهند

وفيات
وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025