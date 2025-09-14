الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

ووفق بيان للقوات المسلحة، فإنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد المسيّرة من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة