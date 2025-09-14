الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه وقعت مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص قبل أيام بمنطقة القويسمة، إثر خلافات بينهم بحكم الجوار، (ماظهر في فيديو جرى تداوله )حيث أقدم عدد منهم بالتهجّم على منزل أحد الجيران والاعتداء عليهم.

وأضاف أنه تم ضبط عدد من الأشخاص المتورطين بالمشاجرة، والتعميم على آخرين مازالوا متوارين عن الأنظار، وتم توديع القضية إلى المحكمة المختصة