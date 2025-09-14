الهيئة الخيرية الهاشمية تسلم الصحة الفلسطينية شحنة أدوية من الهند

وطنا اليوم:سلمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، وزارة الصحة الفلسطينية شحنة مساعدات طبية مقدمة من الحكومة الهندية، بإشراف سفارتي الهند والأردن في فلسطين.

وقال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان في بيان، إن المنحة تضم أدوية لمرضى السرطان، ومضادات حيوية، ومسكنات، وأدوية لعلاج الربو، إضافة إلى مستلزمات خاصة بالتخدير وغرف العمليات وأقسام الطوارئ، ومعقمات، وأجهزة لمرضى غسيل الكلى.

وأكد أبو رمضان، أن الدعم الهندي المتواصل لا يقتصر على المساعدات الطبية، بل يشمل مشاريع استراتيجية، وفي مقدمتها المستشفى الهندي المزمع إنشاؤه في محافظة جنين بتمويل سخي من الحكومة الهندية. كما أعرب عن شكره للأردن على جهوده الدائمة في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، ودور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في نقل وإيصال المنحة إلى مستودعات الوزارة في نابلس.

بدوره، أشار سفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور إلى دور المملكة في تسهيل إدخال المساعدات عبر جسر الملك حسين، فيما أكدت سفيرة الهند لدى فلسطين ماهيما سيكاند أن هذه المنحة تأتي استمراراً لدعم الهند لفلسطين والتخفيف من معاناة شعبها