27 ثانية ago
مستقلة الانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة (رابط)

وطنا اليوم:نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني اليوم الأحد الموافق 14 – 9 – 2025، جداول الناخبين المحدثة استناداً الى مكان الإقامة الدائم لغاية 30 – 6 – 2025، عملاً بأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله، ووفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ونصت المادة ( 7 – أ – 2 ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 4) لسنة 2022وتعديله: على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بما يتفق وأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين الى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية، من خلال زيارة الموقع الالكتروني للهيئة.


