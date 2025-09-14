زفاف يتحول إلى عزاء في جرش.. مقتل العريس وإصابة شقيقه إثر مشاجرة

وطنا اليوم:شهد حفل زفاف في منطقة الجبارات بمحافظة جرش تحولًا مأساويًا إلى مشاجرة عنيفة انتهت بمقتل العريس وإصابة شقيقه بجروح خطيرة إثر إطلاق نار.

وفقاً لما أفاد به شهود عيان، تسبب خلاف أثناء الحفل ليلة البارحة في اندلاع المشاجرة التي أسفرت عن وفاة العريس وتحويل أجواء الفرح إلى حالة من الحزن العميق، كما أُصيب شقيقه بطلق ناري خلال الحادثة.

من جهتها، أصدرت مديرية الأمن العام تصريحًا مقتضبًا أكدت فيه وقوع المشاجرة التي أسفرت عن وفاة شاب وإصابة شقيقه، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحية والمصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وأوضحت أنه جرى ضبط المتورطين في المشاجرة والأسلحة المستخدمة فيها، وفتحت الجهات المعنية تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات الحادث.