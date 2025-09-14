بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

مايك تايسون يمازح مستر بيست بفيديو ترويجي لموسم الرياض

14 ثانية ago
مايك تايسون يمازح مستر بيست بفيديو ترويجي لموسم الرياض

وطنا اليوم:نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية فيديو طريفًا جمعه بأسطورة الملاكمة مايك تايسون واليوتيوبر الأمريكي الشهير “مستر بيست” في مدينة لاس فيغاس، وذلك ضمن فعاليات الترويج لموسم الرياض.  
وخلال الفيديو، يُمازح مايك تايسون مستر بيست قبل أن يوجه له لكمة خفيفة على البطن وسط ضحكات الجميع، أثناء الحديث عن الحدث العالمي “راسلمينيا” الذي تستضيفه الرياض عام 2027.  
وعلق آل الشيخ ساخرًا عبر حسابه على “إكس”: “نكبنا مايك تايسون وبغى يخرب اليوم!” في إشارة إلى تصرف الملاكم الطريف الذي أضفى جوًّا من المرح.  


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:37

سموتريتش يقتطع المزيد من الأموال الفلسطينية بذريعة فاتورة الكهرباء

13:33

المستشفى الميداني الأردني غزة/7 يجري عملية نوعية

13:29

رئيس الوزراء يتفقد موقع أم الرصاص الأثري

12:28

بيان صادر عن حزب العمال الاردني بشأن الاضراب العالمي عن الطعام

12:20

إعتراف من وزير المياة يثير النائب الزعبي : هل ستعوض الحكومة المواطن عن ثمن الهواء

12:07

تفاصيل القبض على شارون أشهر تاجر مخدرات في القاهرة

11:56

أولمرت : آسف لاستشهاد نجل خليل الحية وتوقيت الهجوم كان فاشلا

11:39

50 ألفا بلا مأوى في مدينة غزة وسط غارات مكثفة وتحذير من دمار كامل

11:33

وفيات الأحد 14-9-2025

11:28

وزير النقل يتفقد مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

11:23

ألمانيا تدعم قطاع التعليم في الأردن بمنحة تمويلية بقيمة 30.9 مليون يورو

11:19

منحتان أوروبيتان لتوسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال

وفيات
وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025