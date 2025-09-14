بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

تفاصيل القبض على شارون أشهر تاجر مخدرات في القاهرة

23 ثانية ago
تفاصيل القبض على شارون أشهر تاجر مخدرات في القاهرة

وطنا اليوم:ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عبده شارون، الذي يوصف بأنه “أشهر تاجر مخدرات” في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته كميات كبيرة من المخدرات.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، أظهر محاولة شقيقتي المتهم تهريبه من قبضة الشرطة أثناء عملية الضبط.

فيديو “التهريب”.. محاولة فاشلة للضغط على الشرطة
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن ملابسات الفيديو المتداول تعود إلى أثناء مرور دورية أمنية في منطقة حدائق القبة، حيث تم ضبط المتهم “شارون” وهو متلبس بالاتجار في المواد المخدرة.
وأضاف البيان أنه خلال عملية الضبط، حاولت شقيقتا المتهم تهريبه ومنع القوة الأمنية من إلقاء القبض عليه، مما أدى إلى حدوث صدام تم توثيقه في الفيديو.
والمفارقة، بحسب البيان، أن إحدى شقيقتي المتهم هي من قامت بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التشويش على عمل رجال الأمن ومحاولة منعهم من اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت القوة من السيطرة على الموقف، والقبض على المتهم وشقيقتيه، وضبط كميات من مخدر “الأيس” و”الحشيش” وسلاح أبيض بحوزة المتهم الأول.
وقد تمت إحالة جميع المتهمين إلى الني-ابة العامة.
وعبده شارون البالغ من العمر حوالي 35 عاما هو عنصر إجرامي معروف في القاهرة، سبق اتهامه في قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالاتجار بالمخدرات وسلاح أبيض، حيث حكم عليه سابقا بسنوات في السجن لكنه كان يعمل خارج القانون.
كان شارون يدير شبكة محلية صغيرة لتوزيع المخدرات على الشباب في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، مستفيدا من علاقاته العائلية للهروب من الضبط السابق.
وأفادت مصادر أمنية بأن شارون كان يخطط لتهريب كميات إضافية من “الأيس” إلى أحياء مجاورة مثل روض الفرج، وأن شقيقتيه كانتا على علم بأنشطته، حيث ساعدتاه سابقا في إخفاء البضائع داخل منزليهما.

إشادة شعبية بيقظة رجال الأمن
وأثار مقطع الفيديو المتداول تفاعلاً واسعاً بين المواطنين، حيث أشاد كثيرون بيقظة رجال الشرطة وسرعة استجابتهم، وقدرتهم على فرض السيطرة وتطبيق القانون بحزم، مؤكدين ثقتهم في الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:56

أولمرت : آسف لاستشهاد نجل خليل الحية وتوقيت الهجوم كان فاشلا

11:39

50 ألفا بلا مأوى في مدينة غزة وسط غارات مكثفة وتحذير من دمار كامل

11:33

وفيات الأحد 14-9-2025

11:28

وزير النقل يتفقد مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

11:23

ألمانيا تدعم قطاع التعليم في الأردن بمنحة تمويلية بقيمة 30.9 مليون يورو

11:19

منحتان أوروبيتان لتوسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال

11:16

الأمم المتحدة: الغزيون بين المغادرة أو الموت

11:15

ماذا ننتظر من قمة الدوحة..الشجب والادانة والاستنكار لا يكفي؟

10:40

النجم الأشهر لدى العرب يطلّ من جديد معلنا نهاية الصيف

10:31

رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه في الزرقاء

10:22

بزيارة مفاجئة.. وزيرة التنمية تتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل

10:19

وفاة مرافق سائق شاحنة اثر انفجار إطار مركبته على الطريق الصحراوي

وفيات
وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025