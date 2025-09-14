تفاصيل القبض على شارون أشهر تاجر مخدرات في القاهرة

وطنا اليوم:ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عبده شارون، الذي يوصف بأنه “أشهر تاجر مخدرات” في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته كميات كبيرة من المخدرات.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، أظهر محاولة شقيقتي المتهم تهريبه من قبضة الشرطة أثناء عملية الضبط.

فيديو “التهريب”.. محاولة فاشلة للضغط على الشرطة

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن ملابسات الفيديو المتداول تعود إلى أثناء مرور دورية أمنية في منطقة حدائق القبة، حيث تم ضبط المتهم “شارون” وهو متلبس بالاتجار في المواد المخدرة.

وأضاف البيان أنه خلال عملية الضبط، حاولت شقيقتا المتهم تهريبه ومنع القوة الأمنية من إلقاء القبض عليه، مما أدى إلى حدوث صدام تم توثيقه في الفيديو.

والمفارقة، بحسب البيان، أن إحدى شقيقتي المتهم هي من قامت بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التشويش على عمل رجال الأمن ومحاولة منعهم من اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت القوة من السيطرة على الموقف، والقبض على المتهم وشقيقتيه، وضبط كميات من مخدر “الأيس” و”الحشيش” وسلاح أبيض بحوزة المتهم الأول.

وقد تمت إحالة جميع المتهمين إلى الني-ابة العامة.

وعبده شارون البالغ من العمر حوالي 35 عاما هو عنصر إجرامي معروف في القاهرة، سبق اتهامه في قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالاتجار بالمخدرات وسلاح أبيض، حيث حكم عليه سابقا بسنوات في السجن لكنه كان يعمل خارج القانون.

كان شارون يدير شبكة محلية صغيرة لتوزيع المخدرات على الشباب في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، مستفيدا من علاقاته العائلية للهروب من الضبط السابق.

وأفادت مصادر أمنية بأن شارون كان يخطط لتهريب كميات إضافية من “الأيس” إلى أحياء مجاورة مثل روض الفرج، وأن شقيقتيه كانتا على علم بأنشطته، حيث ساعدتاه سابقا في إخفاء البضائع داخل منزليهما.

إشادة شعبية بيقظة رجال الأمن

وأثار مقطع الفيديو المتداول تفاعلاً واسعاً بين المواطنين، حيث أشاد كثيرون بيقظة رجال الشرطة وسرعة استجابتهم، وقدرتهم على فرض السيطرة وتطبيق القانون بحزم، مؤكدين ثقتهم في الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة