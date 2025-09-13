“صناعة عمان” تنظم جولة لوفد سعودي من غرفة “تبوك” على عدة مصانع

الجغبير يدعو الى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الأردن والسعودية

وطنا اليوم- أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية، حيث تعتبر هذه العلاقات مميزة، ويجب الانتقال بها لتصبح شراكة اقتصادية حقيقية تسهم في تنمية البلدين، بما يعكس متانة العلاقة السياسية والروابط الاجتماعية بينهما، ويعظم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين البلدين وبلدان أخرى.

واضاف الجغبير، خلال استقباله وفدا سعوديا منه غرفة تبوك، برئاسة المهندس ناظر بن الحسن الحكمي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور عدد من اعضاء مجلسي ادارة غرفتي صناعة عمان والأردن، ان العلاقة الاقتصادية بين الدول العربية يجب ان تكون على قاعدة المصلحة المشتركة، بحيث لا يكون التبادل التجاري لصالح بلد على حساب الأخرى، مشيرا الى ان التبادل التجاري بين البلدين يتركز في سلع محددة، لا يتناسب مع التنوع الانتاجي للقطاع الصناعي في البلدين، كما ان الأردن يستورد العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعاته من السعودية، وخصوصا في قطاع الصناعات البلاستيكية، ففرص التكامل الصناعي موجودة ويمكن البناء عليها.

من جهته أوضح الحكمي أن منطقة تبوك لها خصوصية فيما يتعلق يالقرب من الحدود الأردنية، حيث يمكن ان يتم انشاء صناعات خدماتية لوجستية تخدم الصناعيين في البلدين، وكذلك يمكن الاستفادة من ميناء العقبة كمنفذ بحري لاستيراد المواد الاولية او تصدير المنتدجات.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا والمشاريع المقترحة التي من شأنها تعميق أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتم الاتفاق بين الجانبين على تنظيم زيارة لوفد صناعي أردني الى مدينة تبوك، لاستكمال المباحثات التي جمعت بين غرفة الصناعة والوفد السعودي.

ونظمت غرفة صناعة عمان جولة للوفد السعودي على مجموعة الشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية (جوردينا)، حيث قدم مدير المجموعة محمد العقدة، عرضا عن منتجات الشركة، وقد أشاد الوفد الضيف بالمستوى المتطور الذي وصلته الصناعة الأردنية ودور الشركة في تمكين الكفاءات المحلية وتحقيق التميز في قطاع الصناعات الغذائية.

ضم الوفد السعودي كلا من: أحمد عطية الحارثي، نمر أحمد ابوظهير، خالد بشير البلوي، ياسر بن أحمد الشهري، أحمد بن علي القريعي، م. حاتم ياسين، أ. فهد بن مسعد العرادي وعبدالمحسن بن سالم الفاضي.