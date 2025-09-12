علاء مبارك يثير تفاعلا بنشره مقولة والده عن أمريكا بعد الهجوم على الدوحة

وطنا اليوم:أثارت تدوينة علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك ذكر فيها المثل الشعبي المصري “المتغطي بالأمريكان عريان” بعد الهجمات الإسرائيلية على الدوحة، تفاعلا واسعا في مصر.

وشارك نجل الرئيس المصري السابق القراء تدوينة للكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد آل هميل السبيعي، قال فيها “خلاصة التعاون مع أمريكا والتسليم بأنها حليف يُعتمد عليه، اثبتت الأحداث القريبة والبعيدة ان المتغطي بأمريكا عريان”.

وأضاف السبيعي: “قاعدة أمريكية في قطر وكان وجودها مقروناً بحماية قطر من أي استهداف ومع ذلك ضربتها إيران وانتهكت السيادة القطرية وأمريكا تتفرج وتبرر خيباتها بالفشل في حماية قطر”.

وتابع “اليوم إسرائيل تنتهك السيادة القطرية وتضرب قادة حماس في وسط الدوحة برضاء وغطاء أمريكا” موجهاً رسالة للعرب مفادها: “أيها العرب، المتغطي بأمريكا أيا كان رئيسها جمهوريا أم ديموقراطياً سيظل عرياناً”.

من جانبه شارك علاء مبارك تدوينة الكاتب والمحلل السياسي السعودي، وتفاعل معها قائلا: “كلام سليم المتغطي بالأمريكان عريان واثبتت الأيام والأحداث صدقها”، وهي مقولة شهيرة لوالده الرئيس المصري السابق، والتي قالها حسني مبارك في سياقات سابقة مثل أزمة الخليج (1990-1991).

وتعود المقولة إلى عهد حسني مبارك (1981-2011) الذي اعتمد على الدعم الأمريكي في معاهدة كامب ديفيد (1979) وأزمات إقليمية، لكنه تعرض لضغوط أمريكية في قضايا مثل الانتخابات 2005 والحرب على غزة (2008-2009).

ويأتي التعبير بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر الذي نفذته طائرات إسرائيلية، مستهدفة مجمعا سكنيا لقيادات حماس مثل ابن خليل الحية، أسفر عن 6 قتلى وإصابات، رغم وجود قاعدة العديد الأمريكية (أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، تضم 10 آلاف جندي).

وأثارت تدوينة نجل الرئيس المصري تفاعلا واسعا على منصة “إكس” حيث كتب أحد المستخدمين قائلا: “لقد صدق الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عندما قال هذه العبارة فعلاً كانت رؤيته للبعيد فى مثل هذه الملفات تدل على الخبرة”.