انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في الأردن منتصف الأسبوع المقبل

26 ثانية ago
انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في الأردن منتصف الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:يتوقع “طقس العرب” أن تبدأ الأيام القادمة بأجواء صيفية معتدلة، قبل أن تشهد المملكة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع حلول منتصف الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة تأثرها بكتلة هوائية معتدلة.

أجواء صيفية معتدلة حتى الاثنين
تشير التوقعات إلى أن الطقس سيبقى صيفيًا معتادًا حتى الاثنين. في العاصمة عمّان والمناطق الجبلية، ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و 32 درجة مئوية.
في المقابل، ستكون الأجواء حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، بالإضافة إلى البادية الشرقية.

ليالٍ لطيفة ومناسبة للأنشطة الخارجية
خلال ساعات الليل، ستكون الأجواء لطيفة ومنعشة في معظم المناطق، خاصةً في المرتفعات الجبلية والسهول. ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 18 و 22 درجة مئوية، مما يجعلها مثالية للأنشطة الخارجية المسائية. قد يحتاج البعض إلى ارتداء معطف خفيف في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات.

رياح شمالية غربية
ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقد تنشط أحيانًا بعد الظهر، خاصة في المناطق الصحراوية، مما قد يثير بعض الأتربة محليًا.

كتلة هوائية معتدلة تقترب منتصف الأسبوع
أكد متنبئون جويون في “طقس العرب” أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية معتدلة خلال منتصف الأسبوع المقبل. سيؤدي هذا إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، أو أقل بقليل


