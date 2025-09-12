بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إصابة إسرائيليين جراح أحدهما خطيرة بعملية طعن في ضواحي القدس

37 ثانية ago
إصابة إسرائيليين جراح أحدهما خطيرة بعملية طعن في ضواحي القدس

وطنا اليوم:أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة شخصين طعنا في فندق بمنطقة القدس، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المشتبه به في حادثة الطعن بالقدس عربي إسرائيلي.
وأضافت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية حادثة الطعن في القدس قيد الفحص، ثم عادت وأكدت أن العملية تمت بدوافع قومية، مشيرة إلى أن عناصرها سيطروا على منفذ عملية الطعن، وأنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المكان.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، وجود مصابين إسرائيليين حالة أحدهما خطيرة في عملية طعن بالقدس، مشيرة إلى أن منفذ العملية فلسطيني من بلدة شعفاط.
ونقلت القناة 12 عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده إصابة رجلين بحادث طعن في القدس، حالة أحدهما خطيرة والآخر متوسطة.
وكانت القناة 14 الإسرائيلية قالت إن هناك مصابا في حادث طعن في فندق بالقدس، وإنه تم القبض على الجاني ويجري فحص خلفية الهجوم.

حادث سابق
ويوم الاثنين الماضي، قتل 6 إسرائيليين وأصيب 15 آخرين في إطلاق نار نفذه شابان فلسطينيان داخل محطة حافلات مركزية شمال القدس المحتلة.
وذكرت المصادر الإسرائيلية أن من بين القتلى حاخام، وأن هناك 6 إصابات خطيرة، جراء إطلاق النار في محطة الحافلات قرب مستوطنة راموت.
وقال جهاز الإسعاف في وقت سابق إن 5 قتلوا، مشيرا إلى أن 7 من المصابين في عملية إطلاق النار جروحهم خطيرة.
كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن حالة 5 من المصابين حرجة وحالة 5 آخرين خطيرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:40

وفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالدي

14:35

وفيات الجمعة 12-9-2025

14:08

سعيد بهاء المصري يكتب : كيف تتعامل دول العالم مع محصول القمح والشعير

14:04

قادة الذكاء الاصطناعي العالميون يجتمعون في القاهرة لإطلاق الاستعدادات لتنظيم قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر 2026

13:59

ضابط ينقذ حياة مواطن تعرض لتشنجات أثناء السباحة وسط البحر

13:52

هيئة الخدمة توضح بشأن اختبار تقييم الكفايات للوظيفة وتعليمات الدوام المرن

13:48

حديث الصفدي ملخص للموقف الأردني

13:34

سامي الطرابلسي .. أول تونسي يتأهل للمونديال كلاعب ومدرب

13:28

المملكة المتحدة تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا

13:25

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات

11:43

هاكر يخترق هاتف كاتس.. وينشر فيديو وجيزا لمكالمة دامت ثوان

11:35

كلمة الأردن القوية في مجلس الأمن تثير تفاعلا واسعا

وفيات
وفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025