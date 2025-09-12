بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

الأطعمة الحارة.. سر صغير يغير صحة قلبك وعقلك

3 ساعات ago
الأطعمة الحارة.. سر صغير يغير صحة قلبك وعقلك

وطنا اليوم:كشفت دراسة طبية حديثة عن نتائج مذهلة تربط بين الانتظام في تناول الأطعمة الحارة وانخفاض ملحوظ في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأظهرت الدراسة الصينية التي شملت 54859 مشاركا، أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة من 6 إلى 7 مرات أسبوعيا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الإقفارية والسكتات الدماغية، مقارنة أولئك الذين نادرا ما يتناولون طعاما حارا.
كما لاحظ الباحثون انخفضا في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية (انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ)، حيث انخفض احتمال هذه المشاكل أكثر مع زيادة وتيرة استهلاك الطعام الحار.
وأوضحت النتائج أن المادة الفعالة في هذا التأثير الوقائي هي مركب الكابسيسين، المكون النشط الرئيسي في الفلفل الحار.
ويعمل هذا المركب على تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، ما يساعد على استرخائها وتحسين تدفق الدم، كما يساهم في خفض ضغط الدم على المدى الطويل.
وبحسب الدراسة، فإن التأثير الإيجابي كان أكثر وضوحا لدى الفئات التي تستهلك الأطعمة الحارة بانتظام وبكميات معتدلة، مع ملاحظة أن البدء في تناول هذه الأطعمة في سن مبكرة يعزز الفوائد الوقائية.
يذكر أن هذه النتائج تتماشى مع دراسات سابقة من إيطاليا وأوروبا، ما يعزز مصداقية هذه العلاقة عبر مختلف الثقافات والأنماط الغذائية.
ويحذر الباحثون من أن هذه النتائج لا تعني الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القرح أو الارتجاع المعدي، كما يشددون على أهمية تناول الأطعمة الحارة في إطار نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.
وتمثل هذه الدراسة إضافة مهمة للأدلة العلمية المتزايدة التي تشير إلى فوائد محتملة للأطعمة الحارة في الوقاية من أمراض القلب، التي لا تزال المسبب الرئيسي للوفاة حول العالم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

سعيد بهاء المصري يكتب : كيف تتعامل دول العالم مع محصول القمح والشعير

14:04

قادة الذكاء الاصطناعي العالميون يجتمعون في القاهرة لإطلاق الاستعدادات لتنظيم قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر 2026

13:59

ضابط ينقذ حياة مواطن تعرض لتشنجات أثناء السباحة وسط البحر

13:52

هيئة الخدمة توضح بشأن اختبار تقييم الكفايات للوظيفة وتعليمات الدوام المرن

13:48

حديث الصفدي ملخص للموقف الأردني

13:34

سامي الطرابلسي .. أول تونسي يتأهل للمونديال كلاعب ومدرب

13:28

المملكة المتحدة تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا

13:25

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات

11:43

هاكر يخترق هاتف كاتس.. وينشر فيديو وجيزا لمكالمة دامت ثوان

11:35

كلمة الأردن القوية في مجلس الأمن تثير تفاعلا واسعا

11:05

مصادر : خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة تواجه عقبة مصرية

10:58

وفاتان بحوادث منفصلة في اربد ومادبا

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025