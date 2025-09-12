بنك القاهرة عمان
مصادر : خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة تواجه عقبة مصرية

3 ساعات ago
مصادر : خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة تواجه عقبة مصرية

وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث مع المؤسسة الأمنية في جلسة “الكابينيت” الأخيرة مخططًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سيبدأ تطبيقه الشهر المقبل عبر وسائل جوية وبحرية.
ووفقًا لما نقلته القناة 12 العبرية، من المتوقع أن يعرض نتنياهو هذه الخطط على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته لكبان الاحتلال.
وأوضحت القناة العبرية أن تل أبيب تواصلت بالفعل مع عدة دول لاستقبال الفلسطينيين، إلا أن “إسرائيل” نفسها لديها شكوك حول إمكانية نجاح الخطة.
وفي السياق ذاته، طالب وزراء لدى الاحتلال بإقناع مصر بالسماح بمرور المهجرين عبر أراضيها، وهو ما شكك نتنياهو في نجاحه أيضًا.
وفي رد حاسم، أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، واصفة إياها بأنها “سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية”.
وأوضحت الوزارة في بيان أن مصر لن تقبل أو تشارك في هذا “الظلم التاريخي”، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي حتمًا إلى “تصفية القضية الفلسطينية”.
وشددت القاهرة على أن هذه المخططات تُشكل “جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا” وتُنافي القانون الدولي، داعية دول العالم إلى عدم التورط في هذه “الجريمة غير الأخلاقية


