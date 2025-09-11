ولي العهد يطلع على سير الأمور العملياتية والتدريبية التي تنفذها القوات المسلحة

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واطلع سموه خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، على سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية التي تنفذها القوات المسلحة وصولا لأعلى درجات الجاهزية.

كما استمع سمو ولي العهد إلى إيجاز حول أحدث الإجراءات والتقنيات المعتمدة لتعزيز المنظومات الدفاعية والأمنية في مختلف صنوف القوات المسلحة، فضلا عن الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، بما يواكب مختلف التحديات.

وأعرب سموه عن اعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمستوى المتقدم الذي يتمتع به منتسبو الجيش العربي في مجالات الإعداد والتدريب والتسليح، مثمنا دورهم في حماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره