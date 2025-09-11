بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يطلع على سير الأمور العملياتية والتدريبية التي تنفذها القوات المسلحة

32 ثانية ago
ولي العهد يطلع على سير الأمور العملياتية والتدريبية التي تنفذها القوات المسلحة

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
واطلع سموه خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، على سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية التي تنفذها القوات المسلحة وصولا لأعلى درجات الجاهزية.
كما استمع سمو ولي العهد إلى إيجاز حول أحدث الإجراءات والتقنيات المعتمدة لتعزيز المنظومات الدفاعية والأمنية في مختلف صنوف القوات المسلحة، فضلا عن الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، بما يواكب مختلف التحديات.
وأعرب سموه عن اعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمستوى المتقدم الذي يتمتع به منتسبو الجيش العربي في مجالات الإعداد والتدريب والتسليح، مثمنا دورهم في حماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:31

بتوجيهات ملكية الجهود الرسمية تنجح بالإفراج عن المواطنة الأردنية لانا كتاو

19:29

المهندس عبد الفتاح طوقان

19:27

«الفوسفات» و«كورومانديل» الهندية تبحثان اليوم التوسع الاستراتيجي وتوريد 300 ألف طن من حامض الفوسفوريك سنويًا

19:26

الأردن يدين التهديدات العدوانية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بحقّ قطر

19:20

مقترح أردني سوري تركي بتفعيل الخط الحديدي الحجازي وفتح معبر باب الهوى أمام الشاحنات الأردنية

16:50

د .الحوراني بمقابلة مع عمان TV : نقلة نوعية في عمان الأهلية عبر التخصصات الجديدة وتوفير فرص عمل للخريجين … فيديو

16:40

عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم

16:36

الدوحة تشيّع شهداء الهجوم الإسرائيلي بمشاركة أمير قطر

16:10

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: ضربة إسرائيل في قطر.. صفعة لسيادة العرب برعاية أمريكية

16:07

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

15:56

الصفدي يشارك بجلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

15:52

مصادر حكومية توضح حقيقة عودة العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025