بتوجيهات ملكية الجهود الرسمية تنجح بالإفراج عن المواطنة الأردنية لانا كتاو

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، تابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة باهتمام حثيث قضية الإفراج عن المواطنة الأردنية لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي كانت محتجزة لعدة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، وتم تأمين عودتها بسلام إلى أرض الوطن.

واثمر تكامل الجهود الأردنية، عن عودة الموظفة الأممية والمواطنة الأردنية إلى وطنها سالمة.

كان في استقبالها لدى وصولها إلى المملكة عبر مطار ماركا أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز وعدد من المسؤولين، إضافة إلى أفراد أسرتها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية تابعت القضية منذ اللحظة الأولى لاحتجاز السيدة كتاو، لضمان الإفراج عنها وإعادتها إلى الأردن.

وأكد المجالي أن هذه الجهود أثمرت عن إنهاء القضية بنجاح، وأن المواطنة كتاو باتت الآن بين أهلها وعلى أرض المملكة