بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

العوران : تجار يخزنون الليمون للتحكم في السوق

53 ثانية ago
العوران : تجار يخزنون الليمون للتحكم في السوق

وطنا اليوم:قال رئيس اتحاد المزارعين، المهندس محمود العوران، إن ارتفاع أسعار الليمون يعود بشكل رئيسي إلى التغيرات المناخية ونقص المياه خلال السنوات العشر الماضية، ما اضطر العديد من المزارعين إلى قطع الأشجار المثمرة للليمون، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ.
وأضاف العوران أن المزارع يسعى فقط لتغطية تكاليفه ونفقاته بنهاية الموسم، مشيراً إلى أن المواسم السابقة شهدت خسائر متراكمة على المزارعين، حيث لم يعد الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق.
وأشار إلى أن قانون العرض والطلب يلعب دوراً كبيراً في تحديد سعر الليمون، موضحاً أن هناك مواسم سابقة كان فيها سعر صندوق الليمون (10 كيلوجرامات) يصل إلى دينار واحد فقط بسبب وفرة الإنتاج وقلة الطلب.
وأكد العوران أن بعض التجار استغلوا الظروف بتخزين كميات كبيرة من الليمون في البرادات، ومن ثم توريدها بكميات محددة إلى السوق، مما منحهم قدرة على التحكم في أسعار الليمون محلياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:36

الإفراج عن الأردنية لانا شكري التي كانت مُحتجَزة في صنعاء

14:31

إصابة جنديين بتفجير مركبة عسكرية في طولكرم وحصار شامل للمدينة

14:28

السحر إذ ينقلب على الساحر… نتنياهو في آخر غزواته كسر عصاه

14:22

خرق السيادة واستهداف القيادة

14:19

وفد من منظمة الصحة العالمية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

14:15

البنك الأوروبي للاستثمار: الناقل الوطني للمياه مشروع مفصلي للاقتصاد الأردني

14:10

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

13:00

تفاصيل صادمة .. القبض على معــذِّب القطط في اربد

12:44

الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

12:32

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

12:15

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الاعتداء الإسرائيلي

12:00

هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025