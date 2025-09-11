العوران : تجار يخزنون الليمون للتحكم في السوق

وطنا اليوم:قال رئيس اتحاد المزارعين، المهندس محمود العوران، إن ارتفاع أسعار الليمون يعود بشكل رئيسي إلى التغيرات المناخية ونقص المياه خلال السنوات العشر الماضية، ما اضطر العديد من المزارعين إلى قطع الأشجار المثمرة للليمون، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ.

وأضاف العوران أن المزارع يسعى فقط لتغطية تكاليفه ونفقاته بنهاية الموسم، مشيراً إلى أن المواسم السابقة شهدت خسائر متراكمة على المزارعين، حيث لم يعد الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق.

وأشار إلى أن قانون العرض والطلب يلعب دوراً كبيراً في تحديد سعر الليمون، موضحاً أن هناك مواسم سابقة كان فيها سعر صندوق الليمون (10 كيلوجرامات) يصل إلى دينار واحد فقط بسبب وفرة الإنتاج وقلة الطلب.

وأكد العوران أن بعض التجار استغلوا الظروف بتخزين كميات كبيرة من الليمون في البرادات، ومن ثم توريدها بكميات محددة إلى السوق، مما منحهم قدرة على التحكم في أسعار الليمون محلياً.