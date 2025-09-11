بنك القاهرة عمان
كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

وطنا اليوم:أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي موجة من التساؤلات والاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي بعدما قام بمتابعة حساب الداعية الشهير، محمد إبراهيم، المعروف بنشره المحتوى التعريفي بالإسلام في البرتغال.
وجذبت خطوة قائد نادي النصر الانتباه بعد أن لاحظ المتابعون ظهور اسم الحساب الشخصي لإبراهيم ضمن قائمة المتابَعين لدى النجم البرتغالي على إنستغرام، مما فتح الباب أمام تكهنات عديدة حول دوافع هذه المتابعة.
ويحظى محمد إبراهيم، بشعبية واسعة في البرتغال كمؤثر وداعية ديني بارز، حيث يُعرف بمبادراته التوعوية ونشره لمبادئ الدين الإسلامي بلغة واضحة وسلسة


