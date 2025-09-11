تراجع أعداد السياح الأردنيين المسافرين إلى تركيا

وطنا اليوم:كشفت بيانات وزارة السياحة التركية، عن انخفاض السياح الأردنيين إلى تركيا، بالنصف الأول من العام الحالي، بنسبة 15.14%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير بيانات وزارة السياحة التركية،، إلى أن 110037 أردنيا زاروا تركيا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي، مقارنة بـ 129667 أردنيا زاروا تركيا بالفترة ذاتها من العام الماضي، و154121 سائحا بالنصف الأول من العام 2023، و179018 سائحا أردنيا في العام 2022.

وعلى المستوى الشهري، انخفضت سياحة الأردنيين إلى تركيا حزيران الماضي بواقع 33.34%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وسجلت وزارة السياحة التركية 30701 سائح أردني في شهر حزيران الماضي، مقارنة بـ 46053 ألف سائح في الشهر ذاته من العام الماضي، وقرابة 54 ألف سائح في حزيران من العام 2023.

ويُظهر التسلسل الزمني للأرقام أن أعداد الأردنيين القادمين إلى تركيا سجلت انخفاضا منذ العام 2023 بما يعكس تراجعا متواصلا في الإقبال على الوجهة التركية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ارتفاع الأسعار وتحول الأردنيين لوجهات بديلة

الخبير السياحي والناطق السابق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، رافع الطاهات، أكد أن أعداد السياح الأردنيين المتجهين إلى تركيا شهدت تراجعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي، والعام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعا ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الرحلات هناك.

وأوضح الطاهات، في تصريحات أن الأسعار في تركيا ارتفعت بشكل لافت، خصوصًا في تكاليف الفنادق والطعام والشراب والتسوق، ما جعل كلفة الرحلة تتضاعف بشكل يفوق قدرة الكثير من العائلات الأردنية.

وأشار إلى أن وجبة غداء واحدة للفرد قد تصل تكلفتها 30–40 دينارا أردنيا، ما يضع عبئا إضافيا على السياح الأردنيين، مضيفا أن الأسعار مرتفعة كثيرا تحديدا في مدينة اسطنبول التركية.

وأضاف أن هذا الواقع دفع الأردنيين للبحث عن بدائل سياحية بأسعار أقل، حيث ازداد الإقبال على وجهات مثل سوريا ولبنان والبحر الأحمر وجورجيا وألبانيا وكوسوفو، والتي تقدم خدمات سياحية بأسعار تنافسية مقارنة بتركيا.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال السبعة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 4.0% ليبلغ 1,247.1 مليون دولار (1.2 مليار دولار).

وتشير بيانات البنك المركزي، إلى أن شهر تموز من العام 2025 سجل ارتفاعا في الإنفاق على السياحة نسبته 7.0%، ليصل إلى 247.4 مليون دولار.