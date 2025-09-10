بنك القاهرة عمان
وزارة الثقافة تطلق حملة وطنية لحماية التراث وتوثيقه

35 ثانية ago
وزارة الثقافة تطلق حملة وطنية لحماية التراث وتوثيقه

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق حملة وطنية لحماية التراث وتوثيقه تحت شعار “تبرع بقطعة تراثية تنشئ متحفا وتوثق إرثا.”
ودعت الوزارة المهتمين بالتراث وهواة جمع المقتنيات التراثية، إلى دعم إنشاء متاحف التراث الثقافي الأردني في جميع محافظات المملكة.
وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن القطع التراثية التي تأمل الحملة جمعها، تسهم في تخليد الذاكرة الوطنية، والحفاظ على التراث للأجيال المقبلة، مؤكدا أهمية حماية التراث الأردني الذي يعبر عن هويتنا وحضارتنا، ويمثل سجلا لحياتنا وشاهدا على حياة أسلافنا.
وقال، إن “المتاحف هي عناوين حضارية، وسجلات لإبراز التنوع الثقافي، وقدرة الإنسان الأردني على الإبداع والتكيف”، لافتا إلى أن هذه المقتنيات التراثية سيتم توثيقها في سجل خاص، تحفظ فيه ملكيتها لأصحابها من خلال كتابة اسم المتبرع.
وتعكس هذه الحملة، إيمان وزارة الثقافة بالمسؤولية الثقافية والوطنية تجاه المقتنيات التراثية، بوصفها أداة لصون ذاكرة المجتمع، والحفاظ على هوية الأجيال، إذ تجسد تلك المقتنيات شواهد حية على تاريخنا، وتحمل قصصا عن حياة الأجداد، وقيما شكلت حاضرنا.
وأشار الرواشدة إلى أن حفظ هذه الموروثات يمنح الأجيال المقبلة فرصة للتعرف على جذورها، ويرسخ في النفوس الاعتزاز بالإرث الثقافي، والاحترام لما صنعه الأسلاف.


