هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول 29 دولة أوروبية

10 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، باتا ممنوعين من دخول أراضي الدول الموقعة على اتفاقية شنغن البالغ عددها 29 دولة أوروبية.
وبحسب وكالة “يورونيوز” الأوروبية، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في بيان رسمي، إن مجلس الوزراء قرر تصنيف الوزيرين الإسرائيليين “شخصيتين غير مرغوب فيهما”، والبدء بإجراءات إدراجهما في نظام شنغن للممنوعين من الدخول.
وأوضح فيلدكامب، أن القرار يعود إلى “تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين ودعوتهما المستمرة لتوسيع المستوطنات غير القانونية، فضلا عن التصريحات التي تضمنت دعوات للتطهير العرقي في غزة”


