الأردني الكويتي راعياً رئيسياً لمنتدى التمويل الأخضر 2025

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته الرئيسية لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025، الذي عُقد في فندق الفيرمونت، تحت عنوان “التمويل الأخضر والمستدام: من الرؤية إلى التصميم”، بتنظيم من جمعية البنوك في الأردن، وبرعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس.

وسلّط المنتدى الضوء على كيفية تمكين البنوك من تصميم وتطبيق منتجات مالية خضراء تلبي احتياجات السوق، وتدعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية للاستدامة. كما ناقش المشاركون آليات التمويل المبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي، والتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تسريع الانتقال نحو نماذج مصرفية أكثر مرونة وشمولاً وتركّز على عناصر الاستدامة.

وفي تعليقه على هذه الرعاية أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، أهمية منتدى التمويل الأخضر الذي يشكّل منصة إقليمية ودولية رائدة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول التمويل المستدام، موضحاً أن رعاية ومشاركة البنك في أعمال هذا المنتدى تعكس التزامه الراسخ بمسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة، وسعيه المتواصل لتبني ممارسات مصرفية تدعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.

ولفت البطيخي إلى أهمية تطوير شراكات استراتيجية تساهم في إطلاق منتجات مالية مبتكرة تحقق أثراً إيجابياً على الأفراد والقطاعات المختلفة في الأردن والمنطقة، مشيراً إلى أن التمويل الأخضر يمثل أولوية استراتيجية في خطط البنك المستقبلية.

وتولى رئيس الأعمال المصرفية للشركات في البنك الأردني الكويتي، فادي خليل، إدارة الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان “الشراكات الاستراتيجية والانتقال العادل نحو التمويل الأخضر”.

وفي ختام المنتدى تسلّم البطيخي، الدرع التكريمي تقديراً لمساهمة البنك في إنجاح المنتدى ودعمه كراعٍ رئيسي.

واختتم المنتدى أعماله بجلسات حوارية شارك فيها نخبة من قادة القطاع المصرفي وصُنّاع القرار والخبراء المحليين، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين والمؤسسات المعنية بالتمويل المستدام، بما عزّز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للحوار حول الاستدامة المالية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.