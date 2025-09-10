ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار النفط اليوم، متأثرة بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط وبطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوروبا فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي، لكن ضعف التوقعات بالسوق حد من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو 0.53 بالمئة، إلى 66.74 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو 0.57 بالمئة، إلى 62.99 دولار للبرميل.