بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط

10 سبتمبر 2025
ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار النفط اليوم، متأثرة بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط وبطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوروبا فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي، لكن ضعف التوقعات بالسوق حد من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو 0.53 بالمئة، إلى 66.74 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو 0.57 بالمئة، إلى 62.99 دولار للبرميل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:28

السحر إذ ينقلب على الساحر… نتنياهو في آخر غزواته كسر عصاه

14:22

خرق السيادة واستهداف القيادة

14:19

وفد من منظمة الصحة العالمية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

14:15

البنك الأوروبي للاستثمار: الناقل الوطني للمياه مشروع مفصلي للاقتصاد الأردني

14:10

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

13:00

تفاصيل صادمة .. القبض على معــذِّب القطط في اربد

12:44

الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

12:32

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

12:15

الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لبحث الاعتداء الإسرائيلي

12:00

هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

11:50

أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150 حاليا

11:43

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025