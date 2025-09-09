قطر تعلن استشهاد رجل أمن خلال العدوان على الدوحة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الثلاثاء، أن دوي الانفجارات الذي سُمع في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة عصر اليوم كان نتيجة استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس”.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاعتداء أسفر عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي من منتسبي قوة الأمن الداخلي القطري “لخويا” أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية.

وأوضح البيان أن الجهات المختصة تواصل مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لـ”لخويا”، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن احتواء الموقف بكفاءة عالية.

وأكدت الوزارة أن سلامة المواطنين والمقيمين “تظل دائما في مقدمة الأولويات”.

وأشارت إلى أن قوة الأمن الداخلي تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة.

وكانت دول عربية عدة –من بينها السعودية والأردن والإمارات والكويت ومصر– قد نددت بالهجوم، مؤكدة أنه يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وسيادة قطر، فيما أكد قادة عرب تضامنهم الكامل مع الدوحة.