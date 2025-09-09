بنك القاهرة عمان
العدول عن قرار منع النشر بقضية الصحافي الحباشنة

56 ثانية ago
العدول عن قرار منع النشر بقضية الصحافي الحباشنة

وطنا اليوم:عممت هيئة الإعلام على وسائل الإعلام قرار المدعي العام المختص برفع منع النشر في القضية المتعلقة بالمشتكي فارس خليل حباشنة بسبب إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء شمال عمان، وفقًا لكتاب مدعي عام عمان – قسم شمال عمان، الذي ورد إلى هيئة الإعلام اليوم.
وقالت الهيئة “: لاحقا لكتابنا رقم ق ن / (2542) بتاريخ 2025/9/8 و موضوعه كتاب مدعي عام عمان قسم شمال عمان رقم ( 3187/ 2025) تاریخ 2025/ 9/ 7 الخاص بمنع النشر في القضية التحقيقية المنوه إليها في الكتاب أعلاه، يرجى العلم بكتاب سعادة مدعي عمان – قسم شمال عمان رقم ( 3187/ 2025) تاريخ 2025/ 9/ 7 وارد هيئة الإعلام بالرقم 2752 تاريخ 2025 9/ 9 والمتضمن القرار برفع منع النشر بسبب إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء شمال عمان.

 


