المعهد المروري: سلامة الإطارات تبدأ من أربع نقاط صغيرة

وطنا اليوم:في وقفته الأسبوعية على إذاعة جيش إف إم، أكد النقيب يوسف أبو مرعي من المعهد المروري الأردني أن الإطار ليس مجرد “كوشوك أسود”، بل هو جزء أساسي من منظومة السلامة على الطريق، وهو النقطة الوحيدة التي تلامس الشارع وتحدد استقرار المركبة.

أبو مرعي أوضح للمستمعين كيفية قراءة الرموز المطبوعة على الإطارات، مثل عرض الإطار وارتفاعه، نوعه (راديال)، قطر الجنط، مؤشر الحمولة، والسرعة القصوى التي يتحملها. كما شدد على أهمية الانتباه لتاريخ الإنتاج، لأن العمر التشغيلي للإطار لا يتجاوز عادةً خمس سنوات حتى وإن بدا جديداً من الخارج.

ومن الأخطاء الشائعة التي أشار إليها: تركيب إطارات غير موحدة المقاسات، إهمال ضغط الهواء، استخدام إطارات مستعملة أو تالفة “بهدف التوفير”، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على حياة السائق والركاب.

النقيب أبو مرعي نصح السائقين بفحص ضغط الهواء مرة كل أسبوعين على الأقل، وتبديل مواقع الإطارات كل عشرة آلاف كيلومتر، إضافة إلى متابعة عمق الفرزة خصوصاً في فصل الشتاء حيث يتضاعف خطر الانزلاق.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الإطار ليس تفصيلاً ثانوياً: “الاختيار الصحيح والفحص المستمر قد يجنبنا مخاطر وحوادث مؤلمة لا قدر الله”.