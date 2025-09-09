إصابة بالغة لسائق غير مرخص بعد تدهور مركبته في شفا بدران

وطنا اليوم:جددت الإدارات المرورية التأكيد على ضرورة تثبيت وتغطية حمولات مركبات الشحن أثناء المسير وعكس ذلك يُعد مخالفة مرورية جسيمة تهدد سلامة مستخدمي الطريق وسلامة البيئة.

وأكدت ضباط عمليات الإدارات المرورية أنها لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه المخالفات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق السائقين وأصحاب المركبات المخالفة .

مندوب إدارة السير وخلال استعراضه الواقع المروري على الطرق ضمن الاختصاص أكد أنه ومنذ ساعات الصباح تم نشر وتوزيع مجموعات السير على محيط ومداخل العاصمة وأمام الجسور والأنفاق وفي محيط المدارس لمتابعة ومراقبة الحركة المرورية لتوفير بيئة مرورية آمنه من خلال الإجراءات المتخذة حسب الواقع المروري لتامين الوصول الآمن لمستخدمي الطرق سواء مستخدمي وسائل النقل بكافة أنواعها أو المشاة .

وبين أنه وخلال الفترة الصباحية تم التعامل مع بعض الأعطال الناتجة عن أعطال فنية في المركبات ، وارتكاب بعض المخالفات ، كالتتابع القريب وعدم إعطاء الأولية ، والانشغال بمشتتات الانتباه . مشيراً إلى أنه تم يوم أمس التعامل مع حادث تدهور مركبة ضمن منطقة شفا بدران حيث كان السائق غير مرخص قانونا ونتج عن الحادث إصابة السائق إصابة بليغة

من جــانبــه قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية في حديثه لأمن إف إم إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية

وأضاف أنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة والمتحركة أبرزها السرعات العالية واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم الالتزام من قبل مركبات الشحن بالمسرب الأيمن من الطريق ومخالفات الحمولات مثل عدم تثبيت الحمولة بالشكل الصحيح وعدم تغطية الحمولة وغيرها من المخالفات التي قد تكون سبب مباشر في وقوع الحوادث

ودعــا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين إلى ضرورة الالتزام ‏بقواعد ‏‏‏‏‏‏‏وأولويات ‏‏‏‏‏‏‏‏المرور والسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة ‏‏‏‏‏‏‏‏والابتعاد ‏‏‏عن ‏‏‏‏‏مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وللمحافظة على ‏‏‏‏‏سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏على رقم الطوارئ ‏‏‏‏‏الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية ‏‏‏‏‏‏التامة ‏‏‏‏‏لتقديم المساعدة ‏‏‏‏‏لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة