التعليم العالي: 2199 طلبا للاستفادة من المنح الخارجية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، عن إنتهاء الفترة الرسمية لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2025-2026، حيث انتهت الفترة الرسمية في تمام الساعة الثانية عشرة (12) مساء ليلة أمس الأحد.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن العدد الإجمالي للطلبات التي تم تقديمها بلغ 2199 طلبا.

وأضاف الخطيب، أن إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح سيكون بعد إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية.

وبين، أنه وتحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة فإن أسس وتعليمات الاستفادة من المنح الخارجية تنص على استثناء أي طالب يتم ترشيحه من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية