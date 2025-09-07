أصداء واسعة لجناح الأسواق الحرة الأردنية في معرض دمشق الدولي

وطنا اليوم:اختتمت شركة الأسواق الحرة الأردنية مشاركتها الناجحة في معرض دمشق الدولي، الذي انعقد خلال الفترة من 28 إلى 31 آب 2025، وسط حضور واسع من الشركات الإقليمية والدولية.

وقد شهد جناح الشركة إقبالاً لافتاً من الزوار والمهتمين، واداء ايجابية واسعة حيث شكّل منصة مميزة للتعريف برسالتها ورؤيتها وتعزيز حضورها المؤسسي، إضافةً إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء محتملين من مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.

وأتاح المعرض فرصة مميزة للتواصل المباشر مع الجمهور، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به الأسواق الحرة الأردنية في دعم حركة التجارة وتعزيز تجربة التسوق على المعابر الحدودية في المملكة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن خطط الشركة الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها الإقليمية، واستكشاف فرص جديدة للتطوير والنمو بما يعكس مكانة الأردن الرائدة في هذا المجال.