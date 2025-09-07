بنك القاهرة عمان
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور

7 سبتمبر 2025
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور

وطنا اليوم:نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي فخري العكور، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.
واستذكر المومني مناقب الفقيد، ومسيرته وإسهاماته في المشهد الإعلامي الأردني وما قدمه من جهود إعلامية، خلال فترة عمله في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


