الأردن أجلى 716 مريضا من غزة منذ مطلع آذار 2025

وطنا اليوم:يواصل الأردن جهوده لإجلاء الأطفال المرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة، بالرغم من التحديات المتعلقة بالأوضاع على أرض الواقع في غزة، وذلك في إطار مبادرة الممر الطبي الأردني.

وأجلت القوات المسلحة الأردني – الجيش العربي، الدفعة السادسة والعشرين من المرضى الأطفال الذين يصلون من غزة للعلاج في الأردن في 27نيسان، وضمت الدفعة 81 مريضا، إضافة إلى 108 مرافقين من ذويهم.

كما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم من غزة للعلاج في الأردن ودول أخرى مع مرافقيهم منذ بداية آذار 2025 (2422- منهم 716 مريضا و1706 مرافقين).

ويعمل الأردن، من أجل إجلاء المزيد من الأطفال المرضى من قطاع غزة وتسريع عملية إجلائهم.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أعلن عن المبادرة خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 11 شباط 2025 في البيت الأبيض.

وتهدف المبادرة التي انطلقت مطلع شهر آذار 2025 بتوجيهات ملكية إلى إجلاء (2000) طفل مريض من غزة لتلقي العلاج في الأردن.

ويتلقى المرضى الرعاية الطبية النوعية في أفضل المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة من قبل فرق طبية متخصصة. فيما يتم إعادة الأطفال المرضى مع أسرهم إلى غزة فور الانتهاء من رحلة علاجهم في الأردن، ليتسنى للأردن استقبال دفعات جديدة من المرضى.

وتعد هذه المبادرة (الممر الطبي الأردني – غزة) امتدادا للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن لضمان حصول الأطفال المرضى في غزة، على العلاج والذي من شأنه أن يمكنهم من العودة إلى ممارسة حياتهم.

كما كان الأردن دائما في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب.

وتقدم المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة الرعاية الطبية للجرحى والمرضى،في وقت انهار فيه القطاع الصحي في غزة بسبب الحرب.

واجلى الأردن سابقا، العديد من الحالات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات الأردنية.

ويواصل الأردن جهوده الإنسانية عن طريق الجسر البري، والجسر الجوي، والمستشفيات الميدانية، ومبادرة استعادة الأمل (لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف)، وغيرها من الجهود لدعم أهالي غزة.