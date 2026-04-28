منخفض خماسيني يقترب من المنطقة السبت ويرفع درجات الحرارة

وطنا اليوم:قال مركز “طقس العرب” إن المختصين الجويين يراقبون آخر الخرائط الجوية التي تشير إلى احتمالية تأثر منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام، بما فيها الأردن، باقتراب منخفض خماسيني جديد يوم السبت، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، مع احتمال تشكل موجات من الغبار فوق شمال إفريقيا وأجزاء من الجزيرة العربية وجنوب الأردن.

وأوضح المركز أنه من المتوقع، أن يقترب منخفض جوي خماسيني جديد من المنطقة يوم السبت، ما يتسبب بارتفاع ملحوظ وكبير على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، حيث تلامس نحو 30 درجة مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة في مختلف المناطق.

وأشار “طقس العرب” إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية معتدلة السرعة بشكل عام، لكنها تنشط بشكل واضح خلال ساعات العصر والمساء، وتترافق مع هبات قوية تعمل على إثارة الغبار والأتربة بدرجات متفاوتة، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة في جنوب المملكة، بينما تكون تأثيرات الغبار أقل حدة في المناطق الوسطى والشمالية.

وفيما يتعلق بيوم الأحد، توقع المركز أن تنخفض درجات الحرارة مجدداً، مع تزايد فرص نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من ساعات الفجر، حيث يُنتظر تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول الأمطار في بعض المناطق، قد يصحبها البرق والرعد بشكل محدود.