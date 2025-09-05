فتح باب المشاركة في مسابقة الشعر النبطي ضمن مهرجان سباقات الهجن

وطنا اليوم:تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أعلنت لجنة رياضة الهجن الأردنية عن فتح باب التقدم لمسابقة الشعر النبطي بدورتها الخامسة ونسختها العربية الثالثة ضمن مهرجان الأردن الخامس لسباقات الهجن والشعر النبطي في منطقة وادي رم، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة الخميس، أن مسابقة الشعر النبطي تشرف عليها لجنة برئاسة مدير الدراسات والنشر في الوزارة سالم الدهام.

وأكد الدهام في البيان، أهمية الانتقال بالمسابقة إلى أفقها العربي، الأمر الذي من شأنه “أن يخلق حالة من التأثر والتأثير سواء على مستوى تقنيات الكتابة الشعرية أو الأسلوب والمحتوى الشعريين”.

ولفت إلى أن تلاقح هذه التجارب سيولد اهتمامات مشتركة ومساحات من التنافس الإيجابي تمتد على نطاق واسع من البيئات الشعرية التي تشكل الوجدان العربي، بوصف الشعر من أدوات تشكيل هذا الوجدان، ومحركاً عميقاً من محركاته.

ويتم تنظيم المسابقة، بحسب البيان، على أربع مراحل، الأولى مرحلة الفرز الأولي لجميع النصوص المقدمة للمسابقة، وتنتهي في 14 من أيلول الحالي، أما المرحلة الثانية فيتم خلالها التحكيم الوجاهي للشعراء الأردنيين، وعن بعد للشعراء العرب، وتستمر من خلال 15 – 18 من أيلول الحالي، أما المرحلة الثالثة فيتم التنافس فيها على غرار المرحلة الثانية، لاختيار عشرة متسابقين، خلال 20 – 24 من أيلول الحالي، وستعلن نتائجها في 30 من الشهر نفسه.

أما المرحلة الأخيرة فيكون التحكيم فيها وجاهيًا، وتستمر حتى الجولة الأخيرة من المسابقة التي ستعقد خلال شهر تشرين الأول المقبل.

ودعت الوزارة في البيان الراغبين في المشاركة فيها من جميع أرجاء الوطن العربي إرسال قصائدهم على البريد الإلكتروني Higenpoetry@culture.gov.jo وعلى تطبيق الواتس أب للرقمين: ‏00962799679357، 00962797211095، قبل تاريخ 10 أيلول الحالي.

ولفتت إلى أنه للاستفسار حول المسابقة، يمكن التواصل عبر تطبيق الواتس أب للرقمين الواردين أعلاه، ولمزيد من المعلومات يمكن للمتسابقين الرجوع إلى موقع وزارة الثقافة الأردنية www.culture.gov.jo: ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة المبينة في الإعلان.

وحول شروط المشاركة في المسابقة، اشترطت الوزارة، في بيانها، أن يكون الشاعر أتم ثمانية عشر عامًا من عمره على الأقل، وأن يرسل مع مشاركته رقم هاتفه الذي يرغب بالتواصل عبره.

كما اشترطت، أن يرسل الشاعر فيديو مصورًا له وهو يؤدي القصيدة، وألا تقل أبيات القصيدة عن خمسة عشر بيتًا، وأن تلتزم القصيدة بالثوابت الوطنية والدينية والأخلاقية وأن تحترم الأعراف الاجتماعية، وألا تثير النعرات الطائفية والعرقية.