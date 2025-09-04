بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

4 ساعات ago
مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة
يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة.

نص السؤال النيابي:
1. ما هي الإجراءات الرقابية والقانونية التي اتخذتها وزارة الداخلية ووحدة الجرائم الإلكترونية للحد من انتشار التطبيقات والإعلانات غير اللائقة التي يتم تداولها عبر الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية؟

2. هل هناك تعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية (مثل Google وApple) لحجب التطبيقات الإباحية والإعلانات المخلة وإزالتها أمام المستخدمين في الأردن، وكيف يمكن تطوير أو إنشاء هذا التعاون؟

3. هل ترى الحكومة أن التشريعات النافذة، وفيها نصوص تجرم الجرائم الإلكترونية، كافية لمواجهة ظاهرة التطبيقات والإعلانات الإباحية، أم أن هناك حاجة إلى تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة، ومتى ستقدم الحكومة التعديلات التشريعية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة؟

4. ما هي الخطط أو البرامج الوطنية التي وضعتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة (وزارة الاقتصاد الرقمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب، المجلس الأعلى للسكان…) لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى الإباحي على الإنترنت؟

5. طلب تزويدي بإحصائيات عدد الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالإعلانات والتطبيقات الإباحية لدى وحدة الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما هي أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها؟


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

14:00

الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

13:55

هلالات: انخفاض إشغال فنادق عمّان نتيجة لعودة المغتربين وبدء المدارس

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025