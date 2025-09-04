وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة

يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة.

نص السؤال النيابي:

1. ما هي الإجراءات الرقابية والقانونية التي اتخذتها وزارة الداخلية ووحدة الجرائم الإلكترونية للحد من انتشار التطبيقات والإعلانات غير اللائقة التي يتم تداولها عبر الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية؟

2. هل هناك تعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية (مثل Google وApple) لحجب التطبيقات الإباحية والإعلانات المخلة وإزالتها أمام المستخدمين في الأردن، وكيف يمكن تطوير أو إنشاء هذا التعاون؟

3. هل ترى الحكومة أن التشريعات النافذة، وفيها نصوص تجرم الجرائم الإلكترونية، كافية لمواجهة ظاهرة التطبيقات والإعلانات الإباحية، أم أن هناك حاجة إلى تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة، ومتى ستقدم الحكومة التعديلات التشريعية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة؟

4. ما هي الخطط أو البرامج الوطنية التي وضعتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة (وزارة الاقتصاد الرقمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب، المجلس الأعلى للسكان…) لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى الإباحي على الإنترنت؟

5. طلب تزويدي بإحصائيات عدد الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالإعلانات والتطبيقات الإباحية لدى وحدة الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما هي أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها؟