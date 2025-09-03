وزارة الصحة تنفي رواية الإهمال في وفاة الأباصيري

وطنا اليوم:نفت وزارة الصحة المصرية ما تداوله البعض على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تقصير أو إهمال طبي في علاج الإعلامية الراحلة عبير الأباصيري، معدة البرامج بالتلفزيون المصري، التي توفيت عقب إصابتها بجلطة دماغية، مؤكدة أنها تلقت الرعاية الطبية الطارئة فور وصولها إلى مستشفى خاص.

الوزارة قالت في بيان رسمي إن الحالة صُنّفت طارئة منذ اللحظة الأولى، وتم تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة بشكل مجاني، بما شمل دعما بالتنفس الصناعي، وفحوصات عاجلة، وأدوية داعمة للدورة الدموية. وأضاف البيان أن مبلغ 1400 جنيه، الذي أُثير حوله الجدل، لم يكن مقابل العلاج أو إذابة الجلطة، بل كان رسوما للحصول على نسخة من أفلام الأشعة بناء على رغبة أحد المرافقين. وأكدت أن تقديم العلاج الطارئ “حق مجاني لا يخضع لأي رسوم أو اشتراطات مالية”.

وأوضحت الوزارة أن الأباصيري تعرضت لاحقا لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وخضعت لمحاولات إنعاش قلبي رئوي لكنها فارقت الحياة في النهاية. كما شدّد وزير الصحة خالد عبد الغفار على التزام المستشفيات بتقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانا ودون تأخير، وأعلن عن فتح تحقيق عاجل لمراجعة ملابسات ما جرى.

وكان رحيل الإعلامية المصرية أثار حالة من الحزن والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجّهت اتهامات إلى المستشفى بالتقصير في علاجها. وتداولت منشورات على المنصات المختلفة أن الراحلة تُركت لساعات في قسم الاستقبال دون علاج، وأن المستشفى اشترط دفع مبلغ 1400 جنيه لبدء إذابة الجلطة.

وزعمت إحدى صديقاتها أن الإعلامية “انتظرت أكثر من 6 ساعات دون أي تدخل طبي، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة انتهت بوفاتها”، مضيفة أن المستشفى رفض تقديم العلاج قبل دفع المبلغ المطلوب بحجة أنها ليست تابعة للتلفزيون المصري أو نقابة السينمائيين، في وقت لم تكن فيه تملك المبلغ، مما تسبب في إرباك كبير لأسرتها وجارها الذي رافقها.