حريق ضخم يدمر بلدة تاريخية في كاليفورنيا

وطنا اليوم:اندلع حريق غابات سريع الانتشار في بلدة “تشاينيز كامب تاون” التاريخية في كاليفورنيا، دمر آلاف الأفدنة وأتلف عدة منازل؛ ما دفع السلطات إلى إخلاء البلدة والطرق السريعة المحيطة بها، وفقًا لإدارة الإطفاء في كاليفورنيا (كال فاير).

ولم تُسجل تقارير فورية عن إصابات أو وفيات، بينما ظل الحريق خارج السيطرة حتى ليلة الثلاثاء.

وامتد الحريق بسرعة ليغطي نحو 6.25 ميل مربع (16.1 كيلومتر مربع)، وشمل خمسة منازل على الأقل، تتنوع بين المستقلة والمتنقلة.

وفي محاولة للسيطرة المؤقتة على النيران، قام سبعة أشخاص بإبعاد الأغصان وجرف الرمال لمدة 30 دقيقة قبل وصول فرق الإطفاء، فيما تضررت عربة متنقلة أثناء المحاولة. وطلبت السلطات تعزيزات إضافية تشمل سيارات إطفاء وجرافات وطائرة.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن الحريق المعروف باسم “حريق 6-5” نشب نتيجة صواعق البرق.

وتعد “تشاينيز كامب تاون” بلدة تاريخية استوطنها عمال مناجم صينيون بعد طردهم من مخيم قريب نحو عام 1850 خلال فترة حمى الذهب. وكان اسمها الأصلي “مخيم واشنطن”، لكنه تغير لاحقًا ليعكس أعداد المهاجرين الصينيين الذين استقروا فيها على الطريق المؤدي إلى ستوكتون