سحويل : 16 استثمار صناعي سعودي في المدن الصناعية الاردنية

وطنا اليوم:كشف رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي منير سحويل عن وجود 16 استثمار صناعي سعودي عامل في اروقة المدن الصناعية الاردنية بحجم استثمار 133 مليون دينار وفرت 790 فرصة عمل.

وبين الدكتور سحويل في الجلسة الاولى من ملتقى الأعمال الأردني السعودي الذي بدات اعماله في عمان اليوم بتنظيم من غرفة تجارة الاردن بمشاركة رجال اعمال و مستثمرين من كلا البلدين ان شركة المدن الصناعية الأردنية كرست جهودها على مدى اربعين عاما لتهيئة البيئة المثلى والبنية التحتية الجاذبة التي تمثل الحاضنة الأساسية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية فعملت على تصميم مدن صناعية لتكون أكثر من مجرد مواقع للإنتاج، بل منظومات متكاملة تدعم المستثمر منذ اللحظة الأولى لإقامة الاستثمار حتى وصوله الأسواق العالمية.

واضاف الدكتور سحويل

إن استراتيجيتنا ورؤيتنا في شركة المدن الصناعية المنبثقة من رؤية التحديث الاقتصادي في الاردن حيث تتماشى كلياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة، حث تسعى الرؤيتان للنهوض بالقطاع الصناعي في بلدينا الشقيقين مبينا ان الشركة

طورت مدن صناعية مؤهلة اصبحت منصةً استثماريةً استراتيجيةً، تتمتع بكل مقومات النجاح من حيث بنية تحتية متطورة مصممة وفق أعلى المعايير العالمية وموقع لوجستي فريد يتوسط المنطقة ويخدم أسواقاً كبيرة إضافة إلى مزايا تنافسية وحوافز استثمارية جاذبة.

وختم سحويل إن المدن الصناعية الاردنية التي وصل عددها إلى 9 مدن صناعية في مختلف محافظات المملكة تضم اليوم 975 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3.5 مليار دينار وفرت مايقارب 62 الف فرصة عمل.

ووجه الدكتور سحويل الدعوة لرجال الاعمال والمستثمرين السعوديين للاستفاده من فرص الاستثمار التي يقدمها الاردن بشكل عام والمدن الصناعية الاردنية بشكل خاص.

وتم خلال جلسة العمل تقديم عرض تقديمي عن المدن الصناعيه في الاردن امام رجال الاعمال والمستثمرين الصناعيين تضمن عرضا لاهم فرص الاستثمار في الشركة ومزايا وحوافز الاستثمار خاصة في مدن الحسين والطفيلة الصناعيتين حيث تتضمن حوافز استثمارية استثنائية على اسعار الكهرباء والطاقة وشمولها ببرامج الفروع الإنتاجية وخصومات على كلف التصدير عبر ميناء العقبة.