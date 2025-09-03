الأوقاف والشباب ينظمان ورشة تدريبية حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في بني كنانة

وطنا اليوم / هالة المصري -نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشباب، ورشة تدريبية للواعظات في لواء بني كنانة حول آلية التقديم لجائزة الحسين للعمل التطوعي، وذلك برعاية متصرف اللواء خلدون ارتيمة العبادي، وبحضور مديرة الشؤون النسائية الدكتورة لميس الرشدان، وضابط ارتباط الجائزة في الوزارة محمد فالح عفان، ومندوب وزارة الشباب خالد أبو زيد.

أكد العبادي أن وزارة الأوقاف تجاوزت دورها التقليدي نحو الإبداع والتميز والمبادرات المجتمعية، مشيدًا برؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في ترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

من جانبه، أوضح عفان أن الجائزة، التي أطلقها سمو ولي العهد عام 2021، تشكل حافزًا وطنيًا للشباب للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، فيما استعرض أبو زيد رؤية الجائزة وفئاتها ومعاييرها، داعيًا الأفراد والمؤسسات للمشاركة فيها.

واشتمل اللقاء على عرض تفصيلي لآلية التسجيل بالجائزة وخطوات التقديم.