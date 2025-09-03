بنك القاهرة عمان
وزير الصحة يكرّم موظفة الخدمات في مستشفيات البشير تقديراً لأمانتها

3 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:كرّم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الأربعاء، العاملة هبة محمد خليل، التي تعمل ضمن كوادر إحدى شركات الخدمات المساندة في مستشفيات البشير، تقديراً لأمانتها وتصرفها الذي يعكس أسمى معاني النزاهة والخلق الكريم، وذلك بحضور مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات.
ويأتي هذا التكريم بعد أن عثرت هبة، أثناء قيامها بواجبها في تنظيف القاعة الحرجة داخل المستشفى، على مبلغ مالي كبير، وسارعت بكل أمانة ومسؤولية إلى تسليمه مباشرة إلى مفرزة الأمن في نقطة طوارئ البشير دون تردد أو تأخير.
وأشاد الوزير البدور بهذا التصرف، مؤكداً أن ما قامت به هبة لا يُعدّ غريباً على أبناء الأردن، بل هو تجسيد حيّ للقيم الأصيلة التي تربى عليها المجتمع الأردني، والمبنية على الأمانة والوفاء والانتماء الصادق.
وأضاف أن مثل هذه المواقف المشرّفة تمثل نموذجاً يحتذى به في السلوك الأخلاقي، وتعكس صورة ناصعة للجهات المساندة العاملة إلى جانب القطاع الصحي في خدمة المرضى والمجتمع.


