بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة حداد وآل عصفور

2 سبتمبر 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة حداد وآل عصفور

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة حداد وآل عصفور.

ففي منطقة حي الأرز بالعاصمة عمان ، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة هدى حنا الدبابنة، زوجة حليم فرح حداد ووالدة اللواء الطبيب المتقاعد فارس حداد، تعازي ومواساة جلالة لملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرتي حداد والدبابنة، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة أم أذنيه بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم يوسف صبحي يوسف عصفور، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل عصفور، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025