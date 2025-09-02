مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة حداد وآل عصفور

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة حداد وآل عصفور.

ففي منطقة حي الأرز بالعاصمة عمان ، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة هدى حنا الدبابنة، زوجة حليم فرح حداد ووالدة اللواء الطبيب المتقاعد فارس حداد، تعازي ومواساة جلالة لملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرتي حداد والدبابنة، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة أم أذنيه بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم يوسف صبحي يوسف عصفور، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل عصفور، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.