بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المواصفات: التوسع بمجالات الفحوصات المخبرية خاصة المتعلقة بالمنتجات الحلال

2 سبتمبر 2025
المواصفات: التوسع بمجالات الفحوصات المخبرية خاصة المتعلقة بالمنتجات الحلال

وطنا اليوم:قالت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، إن المؤسسة تتجه إلى تطوير الإطار التشريعي والفني، بما يضمن تعزيز جودة المنتجات وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وأضافت الزهير، في حديث لها خلال منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن المؤسسة تعمل على إصدار “نظام سلامة المنتجات” تنفيذاً لسياسة الجودة الوطنية، من خلال وضع تشريعات خاصة بالمعايير الوطنية للسلامة الفنية.
وبينت أنه سيتم التوسع في مجالات الفحوصات المخبرية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الحلال.
وأوضحت الزهير أن المؤسسة تتجه إلى توسيع نطاق الوقاية المترولوجية ليشمل أدوات القياس الطبية وعدادات شحن السيارات الكهربائية في محطات الشحن.
وأكدت الزهير أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز ثقة المستهلك، وحماية الصحة العامة والبيئة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع جودة المنتجات والخدمات.
ولفتت إلى أن المؤسسة حصلت على الاعتراف من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) مما يُعزّز الموثوقية في شهادات الاعتماد الصادرة عن المؤسسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025