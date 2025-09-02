هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب شمالي العراق

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في محافظة حلبچة شمالي العراق.

وأوضح بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أن مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، مشيرا الى أنه لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الهزة.