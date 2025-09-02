بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في نيويورك الشهر الجاري، وستفرض “عقوبات صارمة” على إسرائيل.

وكتب بريفو في منشور على منصة إكس أن “بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية”.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وبعد ذلك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا، أبرزها أستراليا وبريطانيا وكندا.

ووقّعت دول أخرى على ما سُمي “إعلان نيويورك”، وهي أندورا وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا