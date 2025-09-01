بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

العيسوي يرعى عرض الفيلم الوثائقي “معان حيث أشرقت شمس المملكة”

1 سبتمبر 2025
العيسوي يرعى عرض الفيلم الوثائقي “معان حيث أشرقت شمس المملكة”

وطنا اليوم – رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، مساء اليوم الاثنين، في المركز الثقافي الملكي بعمان، عرض الفيلم الوثائقي “معان حيث أشرقت شمس المملكة”، بحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة.

وقال وزير الثقافة الأسبق الدكتور بركات عوجان، المشرف العام وصاحب فكرة الفيلم، في كلمة ألقاها قبيل العرض، إن فكرة الفيلم جاءت بتأطير بصري ومشاهد حيّة لتوثيق محطة مهمة من تاريخ معان الحديث، ودور رجالاتها الأوائل في بواكير تأسيس المملكة منذ استقبالهم المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.

وأشار عوجان إلى أهمية دور العشائر الأردنية في ترسيخ أركان الدولة الأردنية، مستذكراً مناقب عدد من رجالات معان الذين رافقوا مسيرة التأسيس.

من جهته، أكد المؤرخ عمر العرموطي، معدّ الفيلم، أهمية العمل التوثيقي الذي يرصد تاريخ مدينة معان في مرحلة التأسيس بقيادة الهاشميين، من خلال شهادات حيّة لشخصيات من أبناء المدينة.

وتناول الفيلم، الذي قدّمه المخرج برهان سعادة، عبر مقابلات مع شخصيات من معان ممن تبوّأوا مواقع المسؤولية، تاريخ المدينة ودورها في بناء الدولة الأردنية الحديثة، بما يعكس هويتها الوطنية العريقة.

كما أبرز الفيلم مواقع تاريخية مهمة في معان، منها قصر المغفور له الملك المؤسس الذي كان مركزاً للدفاع الوطني، وصدور أول صحيفة بعنوان “الحق يعلو”، و”سبيل معان” الذي اعتاد أهالي المدينة من خلاله تقديم الضيافة وسبل الراحة للحجاج القادمين من العراق وفلسطين وتركيا، إضافة إلى محطة سكة الحديد الحجازي. كما عرض الفيلم مسيرة التطور والتحديث في محافظة معان، ومنها تأسيس أول جامعة رسمية في عهد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، والتي تحمل اسمه.

وأكد المتحدثون في المقابلات انتماء أبناء معان المطلق للوطن وولاءهم الراسخ للقيادة الهاشمية، مشيرين إلى التضحيات التي قدّموها في سبيل الوطن والدفاع عن القدس وفلسطين.

وفي ختام العرض، قدّم الدكتور عوجان، باسم أبناء معان، هدية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، تمثّلت في راية الثورة العربية الكبرى مشغولة بالحرير، ولوحة من صحيفة “الحق يعلو”. كما تسلّم العيسوي درعاً تكريمياً باسم أسرة الفيلم.

وقدّمت فرقة معان للفنون الشعبية، على هامش الفعالية، فقرات فنية من التراث الشعبي والأغاني والأهازيج الوطنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:07

استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ترتفع إلى 700 مليون دينار

19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025