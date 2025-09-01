بنك القاهرة عمان
كابيتال بنك راعياً رئيسياً لمنتدى “توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

44 ثانية ago
وطنا اليوم-في إطار استراتيجيته الطموحة لمواكبة التطورات التكنولوجية ودعم جهود مكافحة الجرائم المالية، أعلن كابيتال بنك عن رعايته الرئيسية للمنتدى المصرفي المتخصص الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان: “توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الفرص، المخاطر، والمسار المستقبلي”، في عمّان يومي 1 و2 أيلول 2025 في فندق انتركونتننتال.

ومن خلال رعايته لهذا الحدث المتخصص، يؤكد كابيتال بنك على مكانته كمؤسسة مالية رائدة تسعى باستمرار إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يعزز قوة أنظمته المصرفية، ويحمي مصالح عملائه، ويدعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى تعزيز النزاهة والاستقرار في القطاع المالي. كما تترجم هذه المشاركة استراتيجية البنك في الاستثمار بالحلول الرقمية والابتكارية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وترسيخ دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد آمن ومتطور.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك تامر غزالة بدرع تقديري، تكريماً لدور البنك ومساهماته الفاعلة في دعم مسيرة التطوير والابتكار في القطاع المصرفي العربي، وترسيخ جهوده في تبنّي أحدث التقنيات لخدمة الأمن والاستقرار المالي.

هذا وقد شكّل المنتدى الذي عُقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، منصة إقليمية وعالمية لبحث التحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، حيث جمع قادة الفكر وصانعي القرار والمشرعين من مختلف الدول العربية وخارجها لمناقشة آليات الاستفادة من هذه التكنولوجيا في التصدي للجرائم المالية المعقّدة، وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك في بيان صحفي له أن انعقاد هذا المؤتمر في عمّان يؤكد على دور الأردن المتنامي كمركز رائد للحوار المصرفي والمالي في المنطقة، ويرسّخ مكانة المملكة كمنصة محورية لتطوير الأفكار والحلول التي تواكب التطورات العالمية.

ومن الجدير ذكره أن كابيتال بنك يضع الابتكار والتكنولوجيا في صميم استراتيجيته لتطوير خدماته وحماية أنظمته وتعزيز كفاءة عملياته، مؤكداً أن رعاية المؤتمر تأتي ترجمة لالتزامه ببناء قطاع مالي أكثر أماناً وشفافية قادر على مواجهة التحديات المتسارعة في مجال الجرائم المالية، وتجسد هذه المشاركة في الوقت ذاته التزام البنك بدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي الأردني وتعزيز حماية المنظومة المالية الوطنية، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والحوكمة المصرفية.


